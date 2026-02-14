Фигуристы завоевали для Грузии первую в истории медаль на Олимпиадах

Представляющие Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали "серебро" в соревнованиях спортивных пар. Победителем стала пара из Японии.
Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава принесли сборной Грузии первую медаль в истории зимней Олимпиады.
Они стали обладателями серебряных наград в соревнованиях спортивных пар, набрав по сумме короткой и произвольной программ 221,75 балла.
Первое место заняли Рику Миура и Рюити Кихара из Японии (231,24 балла), которые установили в произвольной программе мировой рекорд (158,13).
"Бронза" досталась Минерве Фабьен Хазе и Никите Володину из Германии (219,09).