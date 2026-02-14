Меликов пообещал наказать виновных в возгорании цистерны с газом

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал трагедию, произошедшую в поселке Новый Хушет: пожар на газонакопительной станции привел к гибели человека.

Люди, виновные в смертельном пожаре на территории газонакопительной станции в Дагестане, понесут всю полагающуюся ответственность, такое заявление сделал глава региона Сергей Меликов.

"Держу на контроле ситуацию в поселке Новый Хушет, где сегодня на территории газонакопительной станции произошло возгорание цистерны со сжиженным газом"

– Сергей Меликов

Глава региона уточнил, что, к несчастью, в результате пожара погиб человек.

Меликов заверил, что руководство республики будет тесно взаимодействовать с правоохранителями, чтобы найти виновных. Он подчеркнул, что любой человек, какими бы статусом, постом или связями он ни обладал, будет наказан, если он совершил нарушение закона и поставил под угрозу жизни и безопасность людей.