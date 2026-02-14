Трехсторонние переговоры в Женеве состоятся в закрытом режиме – Швейцария

В МИД Швейцарии рассказали о формате запланированных на завтра трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины.

Переговоры с участием России, США и Украины, которые пройдут завтра в Женеве, будут проводиться в закрытом формате, соответствующее заявление распространил МИД Швейцарии.

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что на переговоры не будут допущены журналисты.

"Представители СМИ не допускаются на трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США"

– МИД Швейцарии

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состав российской делегации на предстоящих переговорах. По его словам, она будет расширена: кроме помощника президента РФ Владимира Мединского в ее работе будут участвовать замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также иные официальные лица.

Кроме того, по словам представителя Кремля, участие в переговорах в Женеве примет и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, однако он будет действовать по особому треку, в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству.