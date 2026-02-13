Трамп заверил Нетаньяху в поддержке ударов по Ирану

CBS News: Дональд Трамп заверил Биньямина Нетаньяху в поддержке израильской военной операции против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не смогут найти дипломатический выход из кризиса.

Лидер США Дональд Трамп обещал поддержать израильскую военную операцию против Ирана, если переговоры между Тегераном и Вашингтоном провалятся. По данным CBS News, обещание было дано во время встречи Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в декабре прошлого года.

"Президент Трамп сказал Нетаньяху во время его визита в Мар-а-Лаго в декабре, что поддержит израильские удары по программе баллистических ракет Ирана, если сделки между Вашингтоном и Тегераном достичь не удастся"

– CBS News

Однако, по предположению израильских СМИ, данная информация также может быть частью информационной кампании в отношении Ирана, целью которой является оказание давление на власти ИРИ, так как Вашингтон и Тегеран должны провести переговоры уже во вторник.

При этом, как отмечает CBS News, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху относится к возможности сделки с Ираном скептически, а также выдвигает широкие требования к Тегерану, которые включают полный отказ от ядерной программы, сворачивание ракетной программы, а также демонтаж "оси террора" со стороны ИРИ.