Азербайджан экспортировал фундука почти на $171 млн

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт фундука принес Азербайджану на 32% больше доходов в прошлом году, чем в 2024 году. Общий объем экспорта составил $171 млн.

Азербайджан за прошлый год поставил за границу почти 19 тыс т фундука, что оказалась на 6% меньше экспорта 2024 года, информирует Государственный таможенный комитет. 

Объем поставок в стоимостном выражении прибавил более 32%, почти достигнув $171 млн. В общей структуре экспорта фундук занял в прошлом году 0,68%. 

В конце января стало известно, что Азербайджан поставил фундука в Сирию на $3 млн. В прошлом году аграрии АР также начали экспортировать орехи в Китай.

