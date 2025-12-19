Доходы Грузии от экспорта фундука выросли на 71% за год

Грузия с августа 2025 года получила на экспорте фундука доходы в размере $48,8 млн, что на 71% больше прошлогодних показателей.

По данным министерства сельского хозяйства Грузии, с начала сезона на экспорт в другие государства было продано 11,7 тыс т фундука, это больше, чем за тот же период 2024 года на 171,4 т.

Доходы выросли более чем на 70%, причиной тому стал рост цен: в этом сезоне средняя цена за 1 кг ореха достигла $10,06, это выше прошлогоднего уровня на 69%.

Главные покупатели грузинского фундука – страны Евросоюза: Италия — 3,7 тыс т, Испания — 1,3 тыс т, Германия — 786 т, Франция — 617,6 т. Также поставки осуществляются в Сирию, Армению, РФ и еще несколько европейских государств.