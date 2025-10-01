В Грузии отменяют поддержку для фермеров, выращивающих фундук

В Минфине Грузии объявили об остановке программы субсидирования выращивания фундука. Программа действовала три года.

Со следующего года в Грузии не будет действовать программа субсидирования выращивания фундука, сообщил замглавы Минфина Грузии Георгий Какауридзе.

Он напомнил, что изначально субсидии планировалось ввести на год, но госпрограмма продлилась три года, с 2023 по 2025 год.

"Выращивание фундука – это не нерентабельный бизнес. Помощь оказывалась в течение определенного времени, и я думаю, что фермеры уже должны быть в состоянии позаботиться о своем урожае"

– Георгий Какауридзе

Замминистра отметил, что фундук хорошо продается и выразил мнение, что цена на орех "достаточно хорошая".

Отметим, что основная часть урожая грузинского фундука идет на экспорт в страны Евросоюза. Средняя экспортная цена за 1 кг ореха достигла в этом сезоне почти $8,5, что почти на 40% превышает данные осени 2024 года. В этом году за август-сентябрь Грузия заработала на фундуке около $25 млн. При этом фундук стал экспортным товаром, продажи которого в Грузии в этом году выросли сильнее всего – почти на 56% по сравнению с прошлым годом.