Горнолыжный сезон на Домбае откроется 20 декабря

Ратрак
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте "Домбай" в КЧР горнолыжный сезон 2025/2026 стартует в ближайшие выходные. Гостей ждет специальная программа.

Горный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии 20 декабря откроет сезон катания 2025/2026, поделились в администрации курорта.

В день открытия на курорте пройдут торжественный парад ратраков, воздушное шоу парапланеристов и массовый спуск. Отмечается, что участников спуска 20 декабря ждет специальная цена на дневной ски-пасс.

Инфраструктура курорта включает 12 трасс, с начала декабря на склонах Домбая работают системы искусственного оснежения.

