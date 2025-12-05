Горнолыжный сезон на Домбае откроется 20 декабря

На курорте "Домбай" в КЧР горнолыжный сезон 2025/2026 стартует в ближайшие выходные. Гостей ждет специальная программа.

Горный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии 20 декабря откроет сезон катания 2025/2026, поделились в администрации курорта.

В день открытия на курорте пройдут торжественный парад ратраков, воздушное шоу парапланеристов и массовый спуск. Отмечается, что участников спуска 20 декабря ждет специальная цена на дневной ски-пасс.

Инфраструктура курорта включает 12 трасс, с начала декабря на склонах Домбая работают системы искусственного оснежения.