Три курорта Кавказа могут объединиться в мегапроекте "Мантера"

Многофункциональная группа компаний "Мантера", объединившая в 2021 году лучшие курорты и центры притяжения России в единую экосистему индустрии гостеприимства объединит в один проект курорты Архыз, Красная Поляна и Лаго-Наки.

Вскоре три горнолыжных курорта страны, карачаево-черкесский "Архыз", адыгейский "Лаго-Наки" и кубанская "Красная Поляна" могут объединиться в мегапроекте группы компаний "Мантера", сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель совета директоров группы "Мантера" Александр Ткачев.

"Настал тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта: на базе этих трех проектов создать мегапроект. Уверен, что, создав такую крупную горную инфраструктуру, мы сможем привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 км трасс"

- Александр Ткачев

Новый мегапроект требует для реализации помощь государства в создании новой дорожной инфраструктуры, чтобы упростить перемещение туристов между курортами и сократить его по времени до десяти раз, отметил Ткачев, передает ТАСС.

Что касается сроков его реализации, то это можно сделать в течение 5−10 лет. Это даст приток новых инвестиций в кавказский регион, добавил председатель совета директоров группы компаний.