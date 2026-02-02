Лавров рассказал о неофициальной встрече с представителями ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу и председателем Организации Иньяцио Кассисом, о чем сообщил лично министр иностранных дел.
Уточняется, что встреча с представителями ОБСЕ прошла в закрытой обстановке еще накануне.
Как пояснил Сергей Лавров, темой обсуждения стала общая ситуация в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Мы вчера со всеми присутствующими подробно в неофициальной обстановке начали разговор на эту животрепещущую тему. И рассчитываю, что мы сегодня продолжим его уже в официальной обстановке"
– Сергей Лавров
Он отметил, что в ОБСЕ сейчас наблюдается кризис, поскольку происходит радикальный отход большинства европейских стран от тех принципов, которые были заложены изначально в Хельсинском заключительном акте, а также в тех декларациях, которые ранее принимались в Организации.