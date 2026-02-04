Россия и США в Абу-Даби затронули вопрос ДСНВ – Песков

На встрече в Абу-Даби российская и американская делегации затронули вопрос о продлении ДСНВ, рассказал Песков. Срок действия ДСНВ истек 5 февраля.

Возможность продления российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) была затронута на переговорах в Абу-Даби на этой неделе, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, в том числе и об этом (о продлении ДСНВ - ред.) шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме"

– Дмитрий Песков

Ранее портал Axios сообщал, что Россия и США обсуждали продление договора в Абу-Даби 4-5 февраля, но соглашения достигнуто не было. В настоящее время стороны, по данным Axios, работают над проектом соглашения, которое затем будет направлено на одобрение лидерам двух стран.

Отметим, что по словам Дональда Трампа, необходимо не продлевать ДСНВ, истекший 5 февраля 2026 года, а заключать новый улучшенный договор.