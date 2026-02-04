США хотят сформировать для Ирана переходное правительство – СМИ

В Вашингтоне изучают варианты создания переходного правительства для Ирана, этим вопросом занимается зять Трампа Кушнер, пишет The National.

Над идеей создания переходного правительства для Ирана работают в Вашингтоне, передает со ссылкой на источник издание The National.

"Источник, близкий к американским инициативам отыскать альтернативу нынешнему режиму в Иране, сказал газете, что зять президента Джаред Кушнер вплотную вовлечен в процесс"

– издание

Сообщается, что Кушнер работает над формированием группы ирано-американских бизнес-лидеров, которые могли бы давать консультации по вопроса формирования переходной структуры для управления Ираном. Эта структура может понадобиться в том случае, если произойдет коллапс действующего иранского режима.

В планах Вашингтона провести в ближайшие выходные встречу с иранскими оппозиционерами в Палм-Бич, штат Флорида, пишет издание.