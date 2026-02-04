В Казахстане запустят газопровод из России в 2030 году

Казахстан заключил соглашение с Газпромом о строительстве магистрального газопровода "Ишим - Астана", который введут в эксплуатацию с 2030 года.

Магистральный газопровод "Ишим - Астана", строящийся при участии РФ, начнет работать с 1 января 2030 года, сообщил посол Республики Казахстан в Москве Даурен Абаев.

Он отметил, что этот газопровод важен для обеспечения российским газом северных и северо-восточных регионов Казахстана.

Соглашение о его строительстве было подписано Казахстаном с российской компанией "Газпром" в 2025 году. Согласно ему, пропускная способность газопровода составляет 10 млрд кубометров.

Абаев подчеркнул, что РФ и РК сотрудничают по вопросам транзита энергоресурсов.

"Планомерно растут объемы транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот проект укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии"

– Даурен Абаев

Этот проект, по его словам, позволит расширить модернизацию казахстанской газотранспортной инфраструктуры.

Кроме того, Абаев назвал историческим решение о строительстве при поддержке Росатома первой АЭС в Казахстане в 2025 году.

"Работы уже начаты в районе размещения станции на берегу озера Балхаш в Жамбылском районе Алма-Атинской области. Этот этап позволяет перейти от экспертной и проектной проработки к практической реализации договоренностей на площадке"

– Даурен Абаев