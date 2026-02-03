Часть Кисловодска осталась без воды из-за аварии

Специалисты устраняют последствия аварии на водопроводе в Кисловодске, из-за которой остались без воды жители нескольких улиц города.

Утечка на магистральном водопроводе привела к исчезновению воды на нескольких улицах Кисловодска (Ставропольский край), рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В связи с утечкой на магистральном водоводе на улице Куйбышева будет произведено отключение подачи холодной воды по ряду улиц"

– Евгений Моисеев

По словам градоначальника, провести некоторое время без воды придется людям, живущим на улицах Фоменко, Горького, Куйбышева, Карла Либкнехта, Тюленева, а также на проспекте Победы.

Уточняется, что восстановительные работы стартуют в 10 часов утра, завершить их планируется к пяти часам вечера.