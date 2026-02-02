СМИ: Иран хочет перенести переговоры с США из Стамбула в Оман

Тегеран, по данным СМИ, настаивает на переносе переговоров по ядерной программе из Стамбула в Оман и на двустороннем формате с США.

Иран потребовал перенести и изменить формат пятничных переговоров с Вашингтоном, сообщает американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники.

Согласно двум информированным источникам, Иран настаивает на переносе встречи из Стамбула в Оман. Также Тегеран предлагает сузить формат до двусторонних переговоров с США, исключив участие ряда мусульманских государств.

По данным издания Axios, иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи во вторник провел телефонные переговоры с коллегами из Турции и Омана, а также с премьер-министром Катара.

Ранее медиа-издание информировало, что переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа с Аббасом Аракчи по иранской ядерной программе должны состояться в Стамбуле в эту пятницу, 6 февраля.