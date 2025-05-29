Вестник Кавказа

За январь на освобожденных территориях Азербайджана обезврежено более 1,7 тыс взрывоопасных предметов

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ANAMA сообщила, что в январе саперы расчистили 1,73 тыс га и обезвредили 1738 взрывоопасных предметов на освобожденных территориях Азербайджана.

Стали известны подробности о работах по разминированию, которые велись в январе 2026 года на освобожденных территориях Азербайджана. К мероприятиям были привлечены профильные организации, которые расчистили более 1,73 тыс га, сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по Разминированию. 

На освобожденных территориях Азербайджана обезврежено более 1,7 тыс смертоносных находок. Согласно отчету ANAMA, в ходе работ в январе в 13 районах и 4 селах Газахского района саперы обнаружили и изъяли 337 противопехотных и 37 противотанковых мин, а также 1364 неразорвавшихся боеприпаса.

Ранее пресс-служба госведомства сообщила, что что председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов провел переговоры с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Тормой. В центре обсуждения были вопросы реализации недавно подписанного Меморандума о взаимопонимании с Венгерским центром разминирования, в частности — развитие профессиональных навыков, а также другие перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
790 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.