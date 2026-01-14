Автобус перевернулся в Анталье: что известно

Сегодня утром в Анталье перевернулся автобус. В ДТП погибло восемь человек, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии.

Смертельная авария с участием автобус произошла утром 1 февраля в турецкой Анталье.

Что случилось в Анталье

Авария с опрокидыванием автобуса случилась около 10:20 (время совпадает с московским).

"В районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан"

– губернатор провинции Хулуси Шахин

Он уточнил, что всего в автобусе, следовавшем из Текирдага в Анталью, находилось 34 человека – 26 получили ранения, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

На месте ЧП ведется работа по установлению личностей погибших.

Причины аварии

"Предварительно считается, что авария произошла из-за мокрой трассы и того, что водитель на большей, чем требовалось, скорости входил в поворот. Начато следствие"

– губернатор Антальи

ДТП с автобусом – россияне

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что согласно предварительным данным, граждан России среди пассажиров рейсового автобуса не было, передает ТАСС.

"Генконсульство России в Анталье держит информацию о дорожно-транспортном происшествии на контроле. <…> Турецкая сторона обещает предоставить ее позднее, после оказания экстренной помощи пострадавшим"

– генконсульство в Анталье