"Канализационная" афера на 110 млн рублей: дагестанских чиновников отправили под стражу

Директор и главный специалист инфраструктурной дирекции Дагестана арестованы за хищение 110 млн рублей при реконструкции канализации в Хасавюрте. Их взяли под стражу на два месяца.

В Дагестане задержали чиновников, обвиняемых в хищении 110 млн рублей при реконструкции канализационной системы в Хасавюрте. Под арест попали директор и главный специалист инфраструктурной дирекции республики.

Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следователей и заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве — руководителей республиканской Дирекции по инфраструктурным программам. Арест продлится до 28 марта 2026 года.

По версии следствия, летом 2022 года обвиняемые подписали контракт на реконструкцию канализации в Хасавюрте, после чего вступили в сговор с подрядчиком. Они подписали акты о приеме работ с завышенными объемами и стоимостью.

"В результате их совместных действий похищены бюджетные денежные средства в размере 109 млн рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию"

— объединенная пресс-служба судов Дагестана