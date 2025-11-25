Жители Крыма за неделю лишились 21,5 млн рублей по вине мошенников

За семь дней жители Крыма потеряли более 21 млн рублей по вине мошенников. На уловки преступников попадаются как взрослые, так и школьники, сообщили в республиканском МВД.

В Республике Крым тридцать шесть человек отдали мошенникам 21,5 млн рублей за последние семь дней. Как сообщили в МВД, обманутые граждане переводили деньги после общения со злоумышленниками по телефону в мессенджерах и через СМС.

Самые крупные суммы преступники получили, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчина в возрасте 50 лет из Симферопольского района лишился 2,67 млн рублей, поверив выдуманной истории о финансировании запрещенных организаций.

С аналогичной легендой обманули мужчину из Черноморского района. Он передал курьеру более 1,5 млн рублей якобы для спасения своих сбережений.

Продолжают работать и схемы с несуществующими товарами. Обманутый симферополец рассказал полицейским, что в одной из групп по оптовой продаже товаров в мессенджере он увидел объявление о продаже бытовой техники. Мужчина решил приобрести товар и перевел продавцу почти 60 тыс рублей, однако заказа так и не получил.

Особую тревогу вызывает то, что преступники манипулируют детьми и подростками.

В Симферопольском районе злоумышленники запугали десятилетнюю девочку арестом родителей. От страха ребенок сфотографировал родительскую карту и выдал коды из СМС из-за чего семья лишилась 7 тыс рублей.

В Советском районе семнадцатилетний парень отправил мошеннику 5 тыс рублей ради участия в несуществующем денежном конкурсе.

Пожилые люди тоже остаются в зоне риска. Пенсионерка из Бахчисарайского района поверила сообщению о посылке из Москвы и по инструкции звонивших установила на телефон стороннюю программу. Это позволило преступникам списать с ее счета почти 100 тыс рублей.