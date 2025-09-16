Мошенник-инвестор из Сочи обманул сотни людей со всей России

Суд в Сочи признал менеджера инвестиционной компании более чем в 150 эпизодах мошенничества. От его деятельности пострадали жители Москвы, Кубани, Ставрополья.

Менеджер инвесткомпании "Сититрейд" признан виновным в мошенничестве, такое решение вынес Центральный районный суд Сочи.

"Центральный районный суд города Сочи огласил приговор в отношении (менеджера "Сититрейд") Даниила Кравченко, признанного виновным в совершении 157 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)"

– сообщение суда

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 3 месяца, отбывать его он будет в колонии общего режима.

"Приговор в законную силу не вступил"

– сообщение суда

Дело Кравченко связано с эпизодами 2015 года, он действовал в составе орггруппы, искал клиентов в Москве, Сочи, Ростове, Ставрополе, и обещал им выплаты процентов до 18% в месяц. Средства вносились в кассу по фиктивным договорам займа.