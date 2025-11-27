Вестник Кавказа

Из Казани в Нальчик 30 декабря состоится дополнительный рейс

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фоне высокого спроса перевозчик вводит дополнительный рейс на 30 декабря между столицами Татарстана и Кабардино-Балкарии.

Авиакомпания UVT Aero 30 декабря выполнит дополнительный рейс между Казанью и Нальчиком, информирует аэропорт Нальчика.

"30 декабря 2025 года авиакомпания UVT Aero вводит дополнительный рейс по маршруту Казань — Нальчик — Казань в связи с растущим спросом в предновогодний период"

– сообщение

Из Казани самолет вылетит в 09:50, время в пути чуть более трех часов. В обратном направлении вылет состоится в 13:45.

