Власти КБР будут развивать аэропорт Нальчика

Аэропорт столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика в наступающем 2026 году выйдет на новый уровень, нарастив частоту рейсов и расширив географию полетов, сообщили в министерстве транспорта республики.

Власти воздушной гавани столицы Кабардино-Балкарии в наступающем 2026 году начнут оптимизацию авиарейсов и нарастят географию полетов из столичного международного аэропорта, стало известно по итогам совещания с участием министра транспорта и дорожного хозяйства республики Аслана Дышекова и представителей компании "Новапорт Холдинг", сообщает пресс-служба Минтранса КБР.

"Субсидирование авиамаршрутов планируется продолжить и в 2026 году. В планах - расширение географии полетов и увеличение частоты рейсов"

- Минтранс КБР

В первую очередь будет увеличено число авиарейсов из Нальчика в Москву и возобновлены авиарейсы в Санкт-Петербург. В течение трех лет будет проведена реконструкция инфраструктуры аэропорта, а именно - модернизация взлетно-посадочной полосы и обновление светосигнальной системы, передает "Это Кавказ".

Все работы будут проходить в рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов" нацпроекта "Эффективная транспортная система", добавили в Минтрансе региона.