Минтранс РФ отметил успехи Адыгеи, Чечни и КБР в дорожном строительстве

Адыгея, Чечня и Кабардино-Балкария награждены дипломами и статуэтками "Золотой каток" за высокие показатели в реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"На Транспортной неделе по традиции вручили "Золотые катки" лучшим дорожным командам регионов. За системную работу и высокие достижения в дорожной части нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отмечены 10 регионов"
- пресс-служба Минтранса России
Церемония награждения регионов прошла на площадке XIX Международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве. Помимо регионов СКФО награды получили представители Амурской, Белгородской, Вологодской, Липецкой, Пензенской, Рязанской и Саратовской областей. У Чечни это уже пятый "Золотой каток", у Кабардино-Балкарии – третий, передает "Это Кавказ".
"Кабардино-Балкария была удостоена столь высокой награды в 2021 и 2023 годах, тогда выполнялся национальный проект "Безопасные качественные дороги". Всего с 2019 года в Кабардино-Балкарии приведено в нормативное состояние более 1200 километров дорог"
- глава КБР Казбек Коков
Ингушетия получила диплом Минтранса за высокий уровень финансовой дисциплины, а Дагестан - за эффективное информационное сопровождение национального проекта.