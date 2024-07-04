Популярность автотуризма вырастет в два раза к 2030 году

Проект развития автомобильного туризма, предполагающий совершенствование дорожной инфраструктуры для путешественников, может дать толчок к росту популярности такого вида отдыха. Ожидается, что количество автотуристов будет расти ежегодно и увеличится в два раза к 2030 году.

Путешествия на личном автомобиле набирают популярность в последнее время – их количество может вырасти в 2 раза к 2030 году, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

"Благодаря реализации концепции развития автомобильного туризма к 2030 году количество таких поездок вырастет в два раза – с 26 до 50 млн ежегодно. В рамках концепции будут создаваться условия для путешествий на дорогах"

- Дмитрий Чернышенко

Сейчас в 47 регионах запущены первые 50 маршрутов на портале Путешествуем.РФ. Они объединены единой нитью популярных достопримечательностей. На протяжении автомобильного пути будут отстроены кафе, гостиницы, парковки, а также улучшена мобильная связь и отремонтировано дорожное покрытие.

Среди регионов, где активно развивается автомобильный туризм, находится Юг и Северный Кавказ.

Сейчас идет процесс отбора инвестиционных проектов на строительство отелей преимущественно вдоль туристических автодорог. Общая сумма финансирования будет составлять около пяти млрд рублей на каждый год в течение реализации проекта.

Напомним, что недавно президент России Владимир Путин поручил операторам связи полностью обеспечить дороги на российские курорты качественной мобильной связью и быстрым интернетом, чтобы путешественники чувствовали себя комфортнее в пути.

В нескольких регионах СКФО уже начали ремонт старых транспортных артерий и строительство новых - в Ингушетии к 2027 году планируют починить около 200 км дорог, а в Северной Осетии - более 25 км уже к концу этого года.