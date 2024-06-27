В Ингушетии отремонтируют более 200 км автомобильных дорог

Масштабный ремонт автодорог будет проведен в Ингушетии. Планируется, что к 2027 году будет отремонтировано более 200 км дорог.

В Ингушетии запланирован обширный проект по реконструкции более чем 200 км автомобильных дорог к 2027 году. Это инициатива, направленная на значительное улучшение инфраструктуры и повышение комфорта жителей республики.

«В планах на 2024 год у нас около 80 км автодорог и около 50 погонных метров искусственных сооружений, а до 2027 года планируется приведение в нормативное состояние более 200 км автодорог и 220 погонных метров искусственных сооружений»

– глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, главной целью программы ремонта дорог в Ингушетии является повышение качества дорожного покрытия, увеличение безопасности движения транспорта, сокращение времени в пути и улучшение путей сообщения между населенными пунктами. Это позволит не только улучшить качество жизни жителей региона, но и способствует развитию экономики, туризма и транспортной логистики Ингушетии.

Проект по ремонту дорог в Ингушетии до 2027 года предполагает не только реконструкцию уже существующих дорог, но и строительство новых участков, необходимых для обеспечения бесперебойного движения транспорта.