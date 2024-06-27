Дорогу обновят к высокогорному селу в Северной Осетии

В Северной Осетии капитально отремонтируют дорогу к высокогорным селам Даргавс и Кахтисар. Ремонтные работы начнутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Северная Осетия – регион, богатый красивейшими горными пейзажами, неповторимой природой и уютными горными селениями. Одним из таких селений является Даргавс, расположенное на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Это удивительное место привлекает туристов своей красотой и колоритом. Однако доступ к нему осложнен из-за состояния дороги, которая ведет от Даргавса до селения Кахтисар.

«Работы по капитальному ремонту будут проводиться на участке межмуниципальной дороги между привлекательными для туристов высокогорными селениями Даргавс и Кахтисар. В этом году подрядчику предстоит провести отсыпку дорожного полотна, прокладку водоотводных труб, устроить подпорные стены, защитные сооружения, которые обеспечат безопасность и надежность дороги на долгие десятилетия»

– председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев

Дорога от Даргавса до Кахтисара имеет стратегическое значение для местных жителей, поскольку она является основным транспортным маршрутом, обеспечивающим связь с другими населенными пунктами региона. Однако долгие годы эксплуатации, воздействие изменчивой погоды и недостаточное финансирование привели к тому, что дорога оказалась в аварийном состоянии, что затрудняло передвижение и увеличивало время в пути.

В ответ на проблему состояния дороги от Даргавса до Кахтисара власти Северной Осетии разработали проект по ее капитальному ремонту. Планируется полное восстановление покрытия, укрепление опор и обрывистых участков, а также улучшение освещения и обустройство безопасных обочин. Работы по ремонту дороги начались еще в начале года и активно ведутся с целью завершить проект к концу текущего года.

Эта инициатива не только обеспечит местных жителей комфортным и безопасным транспортным сообщением, но и способствует развитию туристического потенциала региона, позволяя большему числу путешественников посетить удивительные места Северной Осетии.