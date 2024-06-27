Вестник Кавказа

Дорогу обновят к высокогорному селу в Северной Осетии

Дорога в горах
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии капитально отремонтируют дорогу к высокогорным селам Даргавс и Кахтисар. Ремонтные работы начнутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Северная Осетия – регион, богатый красивейшими горными пейзажами, неповторимой природой и уютными горными селениями. Одним из таких селений является Даргавс, расположенное на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Это удивительное место привлекает туристов своей красотой и колоритом. Однако доступ к нему осложнен из-за состояния дороги, которая ведет от Даргавса до селения Кахтисар.

«Работы по капитальному ремонту будут проводиться на участке межмуниципальной дороги между привлекательными для туристов высокогорными селениями Даргавс и Кахтисар. В этом году подрядчику предстоит провести отсыпку дорожного полотна, прокладку водоотводных труб, устроить подпорные стены, защитные сооружения, которые обеспечат безопасность и надежность дороги на долгие десятилетия»

– председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев

Дорога от Даргавса до Кахтисара имеет стратегическое значение для местных жителей, поскольку она является основным транспортным маршрутом, обеспечивающим связь с другими населенными пунктами региона. Однако долгие годы эксплуатации, воздействие изменчивой погоды и недостаточное финансирование привели к тому, что дорога оказалась в аварийном состоянии, что затрудняло передвижение и увеличивало время в пути.

В ответ на проблему состояния дороги от Даргавса до Кахтисара власти Северной Осетии разработали проект по ее капитальному ремонту. Планируется полное восстановление покрытия, укрепление опор и обрывистых участков, а также улучшение освещения и обустройство безопасных обочин. Работы по ремонту дороги начались еще в начале года и активно ведутся с целью завершить проект к концу текущего года.

Эта инициатива не только обеспечит местных жителей комфортным и безопасным транспортным сообщением, но и способствует развитию туристического потенциала региона, позволяя большему числу путешественников посетить удивительные места Северной Осетии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1045 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В селе Северной Осетии заменят трубы

В селе Северной Осетии заменят трубы

Иностранную молодежь познакомят с культурой Северной Осетии

Иностранную молодежь познакомят с культурой Северной Осетии

Спасатели круглосуточно охраняют Тырныауз от селей

Спасатели круглосуточно охраняют Тырныауз от селей

Во Владикавказе задержали банду подпольных банкиров

Во Владикавказе задержали банду подпольных банкиров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы