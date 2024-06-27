Вестник Кавказа

В Краснодаре заработала дорога-дублер Западного обхода

В Краснодаре заработала дорога-дублер Западного обхода
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столице Кубани заработала новая дорога, дублирующая Западный обход – она существенно упростит путь к дому для жителей краснодарского микрорайона "Самолет".

Дорожные строители Краснодара сегодня сдали в эксплуатацию долгожданную дорогу-дублер Западного обхода, сообщает телеканал "Краснодар".

Дорожное полотно полностью завершено, сама дорога длиной в 1,5 км уже открыта, на ней установлены все необходимые дорожные знаки и нанесена разметка, вдоль всего полотна установлена система отведение дождевой воды, передает "АиФ-Юг".

Тем не менее, полностью работы не закончены – дальше их будут проводить озеленители, которые приведут в порядок обочины трассы.

Больше других рады новой трассе жители краснодарского микрорайона "Самолет" – она избавляет их от необходимости пробираться домой по загруженной улице Западный обход.

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