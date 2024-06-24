Грузия продолжит строить новые дороги

Дорожные службы Грузии продолжат строительство новых дорог, и не только трассы Восток-Запад, но и других транспортных артерий, которые будут построены в рамках Срединного коридора, рассказал премьер Грузии.

Рикоти трассы Восток-Запад, и это не предел - до конца года в стране будет построено еще 90 км дорог, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В этом году будет выполнено данное обществу обещание, и в целом в этом году будет построено 90 километров автомагистрали"

- Ираклий Кобахидзе

Такое решение принято в связи с растущим значением Срединного коридора, который связывает Китай и страны ЕС через Грузию, на его участке уже построено 89 мостов и проложено 50 тоннелей, отметил грузинский премьер.

Конечно, главная стройка страны – это тоннель на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, который сократит вдвое путь из Тбилиси до Казбеги.

Значительны успехи и в модернизации грузинской железной дороги – в скором времени здесь завершится строительство всех шести тоннелей, уже построен самый длинный в Закавказье железнодорожный тоннель, соединяющий Квишхети и Зваре: его длина - более 8 км, на стадии завершения и грузинская часть проекта Баку-Тбилиси-Карс, добавил грузинский премьер.