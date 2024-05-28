Вестник Кавказа

"Верхний Ларс" может стать частью маршрута "Север-Юг"

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
"Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии могут включить в транспортный коридор "Север-Юг". Данный маршрут может стать полноценной новой артерией МТК "Север-Юг".

КПП "Верхний Ларс" на российского-грузинской границе может стать частью международного транспортного коридора "Север-Юг", этой информацией поделился глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Работаем вместе с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) над возможностью включения пункта пропуска "Верхний Ларс" в маршрут международного транспортного коридора Север - Юг"

– Сергей Меняйло

Совещание по данному вопросу провели в столице республики. На нем глава РСПП Александр Шохин выразил уверенность в том, что сухопутный маршрут через пункт "Верхний Ларс" может превратиться в полноценную магистралью, а не боковое ответвление МТК.

"Север-Юг" сегодня включает различные транспортные пути - железные дороги, автодороги, морские перевозки. "Верхний Ларс" даст возможность нарастить автомобильные грузоперевозки в рамках МТК.

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