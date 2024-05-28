"Верхний Ларс" может стать частью маршрута "Север-Юг"

КПП "Верхний Ларс" на российского-грузинской границе может стать частью международного транспортного коридора "Север-Юг", этой информацией поделился глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Работаем вместе с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) над возможностью включения пункта пропуска "Верхний Ларс" в маршрут международного транспортного коридора Север - Юг"
– Сергей Меняйло
Совещание по данному вопросу провели в столице республики. На нем глава РСПП Александр Шохин выразил уверенность в том, что сухопутный маршрут через пункт "Верхний Ларс" может превратиться в полноценную магистралью, а не боковое ответвление МТК.
"Север-Юг" сегодня включает различные транспортные пути - железные дороги, автодороги, морские перевозки. "Верхний Ларс" даст возможность нарастить автомобильные грузоперевозки в рамках МТК.