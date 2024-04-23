Вестник Кавказа

Помощник Путина рассказал о маршрутах коридора Север-Юг

Помощник Путина рассказал о маршрутах коридора Север-Юг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Создание международного транспортного коридора Север-Юг предполагает прокладку трех маршрутов – западного, центрального и восточного. Подробно об этих трех ветках рассказал помощник президента РФ.

В рамках международного транспортного коридора Север-Юг будет создано три маршрута – это приоритет для России на следующие пять лет, сообщил помощник российского президента Игорь Левитин.

По его словам, три ветки МТК – западная, центральная и восточная.

  • Западный маршрут пролегает из России в Иран через Азербайджан.
  • Центральное направление проходит через Каспийское море, на нем задействована не только железная дорога, но и порты.
  • Восточная ветка разместится на территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

"Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет"

– Левитин

Напомним, МТК Север-Юг соединит Санкт-Петербург и Москву с индийским Мумбаи. Он будет гораздо короче, чем Южный морской путь.

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