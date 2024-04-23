Помощник Путина рассказал о маршрутах коридора Север-Юг

Создание международного транспортного коридора Север-Юг предполагает прокладку трех маршрутов – западного, центрального и восточного. Подробно об этих трех ветках рассказал помощник президента РФ.

В рамках международного транспортного коридора Север-Юг будет создано три маршрута – это приоритет для России на следующие пять лет, сообщил помощник российского президента Игорь Левитин.

По его словам, три ветки МТК – западная, центральная и восточная.

Западный маршрут пролегает из России в Иран через Азербайджан.

Центральное направление проходит через Каспийское море, на нем задействована не только железная дорога, но и порты.

Восточная ветка разместится на территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

"Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет"

– Левитин

Напомним, МТК Север-Юг соединит Санкт-Петербург и Москву с индийским Мумбаи. Он будет гораздо короче, чем Южный морской путь.