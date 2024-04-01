Первый поезд отправился из Вологды по МТК Север-Юг в Иран

Россия отправила первый грузовой поезд по коридору Север-Юг из Вологды. Информацию распространил пресс-центр Северной железной дороги. Состав пройдет по западной ветви маршрута – через Азербайджан.

Грузовой состав впервые направился в Иран из Вологды по международному транспортному коридору Север-Юг. Информацию распространила пресс-служба Северной железной дороги.

Поезд стартовал со станции под названием Вологда-Пристань. Он состоит из 10 вагонов, в которых находится лес.

Товар везут на экспорт в Иран. Путь пролегает по западной ветке МТК Север-Юг, то есть через территорию Азербайджана.

Альтернативой такому сухопутному маршруту мог бы стать гораздо более долгий кружной морской путь через Суэцкий канал.

"Мы предоставили грузовладельцу услуги не только по погрузке, логистике, отправке и перевозке, но и по размещению оборудования и хранению груза на терминале станции Вологда-Пристань"

– СЖД

В компании добавили, что такие рейсы будут совершаться регулярно, причем не только через Западный, но и через Транскаспийский маршрут.

Ранее сегодня президент Азербайджана на встрече с ветеранами БАМа рассказал, что железная дорога, соединяющая через Азербайджан Россию с Ираном, уже действует на территории АР. В то же время, уточнил Ильхам Алиев, есть необходимость в строительстве новых участков: это поможет нарастить грузоперевозки и обеспечить работу МТК Север-Юг, который глава государства назвал уникальным проектом.