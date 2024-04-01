Первый поезд отправился из Вологды по МТК Север-Юг в Иран

Грузовой состав впервые направился в Иран из Вологды по международному транспортному коридору Север-Юг. Информацию распространила пресс-служба Северной железной дороги.
Поезд стартовал со станции под названием Вологда-Пристань. Он состоит из 10 вагонов, в которых находится лес.
Товар везут на экспорт в Иран. Путь пролегает по западной ветке МТК Север-Юг, то есть через территорию Азербайджана.
Альтернативой такому сухопутному маршруту мог бы стать гораздо более долгий кружной морской путь через Суэцкий канал.
"Мы предоставили грузовладельцу услуги не только по погрузке, логистике, отправке и перевозке, но и по размещению оборудования и хранению груза на терминале станции Вологда-Пристань"
– СЖД
В компании добавили, что такие рейсы будут совершаться регулярно, причем не только через Западный, но и через Транскаспийский маршрут.
Ранее сегодня президент Азербайджана на встрече с ветеранами БАМа рассказал, что железная дорога, соединяющая через Азербайджан Россию с Ираном, уже действует на территории АР. В то же время, уточнил Ильхам Алиев, есть необходимость в строительстве новых участков: это поможет нарастить грузоперевозки и обеспечить работу МТК Север-Юг, который глава государства назвал уникальным проектом.