Россия создаст бесшовные маршруты на МТК "Север-Юг"

Российский лидер Владимир Путин дал кабмину поручение обеспечить развитие международного транспортного коридора "Север-Юг".
Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона железных дорог с учетом прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока в указанных направлениях; обеспечить развитие международного транспортного коридора «Север – Юг», в том числе за счет организации «бесшовных маршрутов»"
– поручение президента
Доклад по исполнению данных поручений должен быть предоставлен до 1 марта 2025 года, затем подаваться ежегодно.
Кроме того, дано поручение сократить до 10 минут время досмотра грузовиков на российской границе, выполнение этого поручения правительство совместно с ФСБ должно обеспечить в ближайшие месяцы, срок - до 1 июля 2024 года.