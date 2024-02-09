Вестник Кавказа

Россия создаст бесшовные маршруты на МТК "Север-Юг"

Россия создаст бесшовные маршруты на МТК "Север-Юг"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия продолжит развивать транспортный коридор Север-Юг, следует из поручений президента. Ускорить перевозки по МТК помогут бесшовные маршруты.

Российский лидер Владимир Путин дал кабмину поручение обеспечить развитие международного транспортного коридора "Север-Юг".

Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона железных дорог с учетом прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока в указанных направлениях; обеспечить развитие международного транспортного коридора «Север – Юг», в том числе за счет организации «бесшовных маршрутов»"

– поручение президента

Доклад по исполнению данных поручений должен быть предоставлен до 1 марта 2025 года, затем подаваться ежегодно.

Кроме того, дано поручение сократить до 10 минут время досмотра грузовиков на российской границе, выполнение этого поручения правительство совместно с ФСБ должно обеспечить в ближайшие месяцы, срок - до 1 июля 2024 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1935 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и Иран проложат альтернативу Суэцкому каналу

Россия и Иран проложат альтернативу Суэцкому каналу

Казем Джалали: мощности МТК «Север-Юг» будут расти

Казем Джалали: мощности МТК «Север-Юг» будут расти

Порт Махачкалы нарастит прибыль за счет дорожной карты

Порт Махачкалы нарастит прибыль за счет дорожной карты

Сергей Меликов: у Дагестана хорошие отношения с Азербайджаном 

Сергей Меликов: у Дагестана хорошие отношения с Азербайджаном 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы