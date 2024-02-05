Иран завершит строительство маршрута "Север-Юг" в течение пяти лет

Власти Ирана заявили, что недостающий участок транспортного коридора "Север-Юг" может быть завершен в течение пяти лет в том случае, если на это будут выделены средства.

Иран намерен завершить строительство наземной части международного транспортного коридора «Север-Юг», которая проходит между населенными пунктами Решт и Астара, за пять лет при необходимом финансировании этого проекта. Такое заявление сделал замминистра дорог и городского хозяйства ИРИ Хайрулла Хадами

"Строительство недостающего участка протяженностью 162 км может быть завершено в течение пяти лет, если будут предоставлены финансовые ресурсы"

- Хайрулла Хадами

Он отметил, что деньги на развитие транспортного коридора выделяет Россия.

В прошлом году Россия и Иран заключили договор по развитию международного транспортного коридора, который должен стать альтернативой Суэцкому каналу и позволит поставлять транзитные грузы по транскаспийскому маршруту.

Общая стоимость реализации проекта на территории Иран оценивается в 1,6 млрд евро.