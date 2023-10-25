В Иране отметили важность для региона коридора Север-Юг

Для всех стран региона важное значение имеют международные транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, заявил посол Ирана в Баку Сейид Аббас Мусави.
По словам посла, Иран заинтересован в мире и стабильности для соседнего и братского государства - Азербайджана.
"Контакты между высокопоставленными официальными лицами двух стран, многочисленные взаимные визиты и встречи делегаций свидетельствуют, с одной стороны, о высоком уровне отношений, а с другой - оказывают мощную поддержку этим отношениям. Это также способствует продолжению и расширению двустороннего сотрудничества"
– Мусави
Он выразил надежду на развитие взаимоотношений двух стран в различных сферах, в том числе торговой и экономической. Этому должно поспособствовать подписание между Баку и Тегераном соглашения о льготной торговле.