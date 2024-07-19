Вестник Кавказа

Все дороги на российские курорты обеспечат устойчивой связью

Все дороги на российские курорты обеспечат устойчивой связью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже к сентябрю все автомобильные дороги, которые ведут к российским курортам, будут обеспечены качественной связью, такое поручение дал президент России Владимир Путин.

У российских туристов, отправляющихся на отдых на личных автомобилях, с сентября больше не будет проблем со связью – полностью обеспечить ею покрытие популярных туристических маршрутов поручил операторам связи президент РФ Владимир Путин, говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

"При участии операторов связи принять меры, направленные на обеспечение покрытия автомобильных дорог, входящих в состав автомобильных туристских маршрутов, устойчивой мобильной связью и интернет-связью"

- Владимир Путин

В этой работе российский лидер поручил правительству задействовать и исполнительные органы субъектов туристических регионов, в чьем ведении находятся такие автотрассы, и доложить ему об исполнении поручения до 1 сентября, передает ТАСС.

Напомним, по пути на море владельцы личных автомобилей часто сталкиваются с неожиданными проблемами – это и бесконечные пробки и заторы на трассе М-4 "Дон", и очереди на пунктах пропуска на Крымский мост, в Абхазию и Грузию, причем зачастую связь на этих проблемных участках отсутствует или работает из рук вон плохо: в случае поломки или других проблем у людей нет возможности связаться ни с соответствующими техническими службами, ни с родственниками.

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