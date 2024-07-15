Названа самая загруженная трасса России летом

Трасса «Дон» в летние месяцы становится самой загруженной в стране. Поток автотранспорта вырастает на 300%. Россияне устремляются к морю.

Трассы «Автодора» в летний сезон испытывают максимальную нагрузку, трафик возрастает в несколько раз, а наиболее загруженной становится трасса «Дон».

В июле и августе, самых курортных месяцах в России, нагрузка на трассу М-4 «Дон» возрастает на 300%. Дорога к черноморским курортам - самая популярная у автотуристов. Поток легковушек на М-4 в июле почти в шесть раз больше, чем в феврале. Трафик растет ежегодно, влияние на него оказывает не только летний туризм, но и то, что большинство аэропортов юга остаются закрытыми, а поезда - переполненными.

Вторая по загруженности трасса в России в летний период - трасса М-11 «Нева», соединяющая две столица. Замыкает тройку М-1 «Беларусь», востребованная среди туристов, выбирающих для отдыха белорусские курорты.