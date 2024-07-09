Абхазию и Россию может соединить горный туристический маршрут

Большая Кавказская тропа может пойти в Абхазию, этот вопрос обсуждался представителями турбизнеса на КИФ-2024. Планируется проложить два маршрута между РФ и Абхазией.

В России планируется возрождать горный туризм, в рамках этого будет создаваться Большая Кавказская тропа, в проект может войти Абхазия.

Тропа обсуждалась участниками Кавказского инвестиционного форума, который прошел в Чечне.

"Решено делать Большую Кавказскую тропу, которая будет проходить от Каспийского моря до Черного, она будет проходить через все субъекты РФ, которые примыкают к Главному Кавказскому хребту. Это прекрасный проект, в котором принять участие также могла бы республика Абхазия"

– глава по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров

По словам Шагарова, проект позволит развивать туризм в горных районах, и возрождать данный вид отдыха, стоит перенять позитивный советский опыт горного туризма. На форуме обсуждался вопрос о возрождении некогда функционировавших всесоюзных маршрутов через Кавказский хребет.

"И как раз маршрут через Карачаево-Черкесию в Абхазию, на наш взгляд, очень перспективный. Также перспективны маршруты со стороны Красной Поляны в сторону Рицинского нацпарка в Абхазии"

– Шагаров

Он с сожалением отметил отсутствие представителей Абхазии на мероприятии и выразил уверенность, что абхазская сторона будет готова активно включиться в эту работу.