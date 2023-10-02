Пункт пропуска на границе России и Абхазии будет расширен

К 2026 году российско-абхазская граница сможет пропускать свыше 14 тыс автомобилей в сутки вместо 9 тыс. Повысить пропускную способность поможет реконструкция пункт пропуска.

Туристы смогут быстрее проходить границу России и Абхазии - для этого будет проведена реконструкция МАПП "Адлер".

Автомобильный пункта пропуска в Адлере сегодня один из самых загруженных в России, поток автомобилей на границе вырастает в разы с приходом летнего сезона, МАПП работает на пределе возможностей.

"В настоящее время ежедневно границу здесь пересекают более 50 тыс человек и порядка 9 тыс транспортных средств. Реконструкция Адлера позволит увеличить его пропускную способность до 80,5 тыс человек и более 14 тыс транспортных средств в сутки"

– Росгранстрой

Таким образом, ежесуточно российско-абхазскую границу смогут проходит на 50% больше транспортных средств, что сократит очереди на границе.

Работы по модернизации МАПП на границе с Абхазией могут начаться в ближайшее время, завершить их планируют через два года.