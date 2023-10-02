Ремонт КПП "Псоу" начнется в 2025 году

Пункт пропуска между Россией и Абхазией будет расширен, работы начнутся в 2025 году.
"Есть поручение главы правительства РФ Михаила Мишустина ведомству, они подготовили проект реконструкции пункта пропуска и должны приступить в 2025 году к реконструкции, с тем чтобы увеличить его пропускные возможности. Это история, которая растянется на три-пять лет"
– глава Абхазии Аслан Бжания
Таким образом, через несколько лет граница сможет пропускать ежедневно большее число туристов - ожидание в очередях сократится, а турпоток сможет вырасти.
Сегодня попасть на курорты Абхазии россияне могут не только через сухопутную границу, но и в рамках морских круизов, а также на поезде, добавил Бжания в беседе с ТАСС.
Вскоре попасть в Абхазию можно будет и самолетом, через два года планируется открыть восстановленный аэропорт в Сухуме.