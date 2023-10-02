Ремонт КПП "Псоу" начнется в 2025 году

Опубликовано: 13:53, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия отремонтирует и расширит погранпункт Псоу, который российские туристы пересекают по пути на отдых в Абхазию. Работы начнутся в 2025 году и завершатся не раньше 2028 года.

Пункт пропуска между Россией и Абхазией будет расширен, работы начнутся в 2025 году.

"Есть поручение главы правительства РФ Михаила Мишустина ведомству, они подготовили проект реконструкции пункта пропуска и должны приступить в 2025 году к реконструкции, с тем чтобы увеличить его пропускные возможности. Это история, которая растянется на три-пять лет"

– глава Абхазии Аслан Бжания

Таким образом, через несколько лет граница сможет пропускать ежедневно большее число туристов - ожидание в очередях сократится, а турпоток сможет вырасти.

Сегодня попасть на курорты Абхазии россияне могут не только через сухопутную границу, но и в рамках морских круизов, а также на поезде, добавил Бжания в беседе с ТАСС.

Вскоре попасть в Абхазию можно будет и самолетом, через два года планируется открыть восстановленный аэропорт в Сухуме.