Аэропорт в Абхазии примет первый рейс в 2024 году

Опубликовано: 11:35, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский инвестор, который займется восстановлением единственного в Абхазии аэропорта, будет назван в ближайшие дни. Вскоре начнутся работы, а первый рейс аэропорт примет в конце 2024 года.

В Абхазии рассказали о том, как продвигается вопрос, связанный с реконструкцией аэропорта в Сухуме.

"Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс"

– секретарь Совбеза республики Сергей Шамба

В беседе с РИА Новости он также отметил, что абхазский аэропорт будет обслуживать российские рейсы, власти республики не рассчитывают, что авиагавань сможет получить статус международной.

Аэропорт в Абхазии не работает несколько десятилетий. О восстановлении ранее договорились Москва и Сухум. Реализовать проект планируется в кратчайшие сроки.

По словам главы республики Аслана Бжания, инвестор выбирался в рамках конкурсного отбора, он станет известен в течение недели, пишет ТАСС.