Аэропорт в Абхазии примет первый рейс в 2024 году

В Абхазии рассказали о том, как продвигается вопрос, связанный с реконструкцией аэропорта в Сухуме.
"Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс"
– секретарь Совбеза республики Сергей Шамба
В беседе с РИА Новости он также отметил, что абхазский аэропорт будет обслуживать российские рейсы, власти республики не рассчитывают, что авиагавань сможет получить статус международной.
Аэропорт в Абхазии не работает несколько десятилетий. О восстановлении ранее договорились Москва и Сухум. Реализовать проект планируется в кратчайшие сроки.
По словам главы республики Аслана Бжания, инвестор выбирался в рамках конкурсного отбора, он станет известен в течение недели, пишет ТАСС.