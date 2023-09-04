Абхазия осенью: как добраться в межсезонье?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поездка на отдых в Абхазию осенью имеет свои нюансы. Морские круизы в сентябре кончаются, зато в расписании появляется новый туристический поезд "Рица". Что еще нужно знать о том, как поехать в Абхазию осенью?

Конец лета вовсе не означает, что осенью в Абхазию незачем ехать на отдых, однако спад туристического потока и окончание пляжного сезона вносят коррективы в транспортную доступность южной республики.

Осень в Абхазии делится на две части - в сентябре и первой половине октября длится бархатный, пляжный сезон, к ноябрю погода меняется, воздух остывает до 17-20 градусов, вероятность дождей повышается. Погодные условия сказываются на турпотоке в республику, что, в свою очередь, влияет на жизнь местных курортов и работу транспорта. И если сентябрь по всем показателям близок к лету, то в октябре и ноябре транспортная доступность Абхазии меняется, путешествие нужно планировать тщательнее и учитывать особенности расписания в "низкий" сезон.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазию на самолете

Пока аэропорт в Сухуме не будет восстановлен, лучший способ добраться до Абхазии на самолете - перелет до Сочи.

Согласно сообщениям российской и абхазской стороны, можно надеяться, что аэропорт в Абхазии будет открыт через два года. До тех пор Сочи останется пересадочным узлом, рейсов Москва-Сочи в расписании, в том числе осеннем, достаточно.

Из аэропорта Адлер до границы с Абхазией круглосуточно - сообщений об изменении в расписании на осень пока не было - ходит автобус №558. Границу нужно будет пересечь пешком, после чего до нужного курорта можно доехать на такси или местной маршрутке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристы из России также могут поехать в Абхазию из аэропорта на арендованном автомобиле, на такси или заказанном трансфере.

Кроме того, поезд "Ласточка", следующий в Гагру, делает остановку на станции "Аэропорт Сочи".

"Ласточка" в Гагру

Пригородные поезда "Ласточка", которыми туристы часто едут из Сочи в Гагру, продолжают курсировать и осенью, однако в сентябре расписание меняется с летнего на осеннее.

Осенью на электричке в Абхазию можно добраться из Сочи - в том числе из аэропорта - в 08:50 и в 17:42, прибытие в Гагру в 13:06 и в 21:30.

Из Гагры в Сочи "Ласточка" идет в 13:26 (прибытие в 17:24) и в 21:40 (прибытие в 00:40).

В Абхазию поездом

Пассажирские поезда в Сухум осенью меняют расписание. Поезда из Санкт-Петербурга в столицу Абхазии прекращают курсировать, из Москвы и Самары - ходят реже. Согласно данным на сайте РЖД, поезд Москва-Сухум, который в летнее время ходил ежедневно, осенью курсирует только в определенные даты.

Туристические поезда в Абхазию также меняются осенью. Поезд "Туапсе-Гагра" с остановкой в Сочи будет курсировать до 6 ноября. Отправление ежедневно, кроме вторника.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В сентябре в Абхазию начинает ходить новый туристический поезд "Рица". Первый рейс назначен на 10 сентября. Маршрут поезда: Сочи, Роза Хутор, Гагра, Сухум, Сочи, Аэропорт. Путешественники получат возможность совершить короткое знакомство с Абхазией - день они проведут в Гагре, день - в Сухуме.

Осенью 2023 года "Рица" выполнит три тестовых рейса, по предварительным данным, второй рейс состоится 29 октября, третий - на ноябрьские праздники.

В 2024 году у поезда "Рица" появится регулярное расписание.

Единый билет

До конца сентября в Абхазию можно поехать по "единому билету". Он позволяет туристам добраться до следующих городов: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Единый билет включает билет на самолет или поезд до Сочи, а затем автобусную перевозку до необходимой локации в Абхазии. Расписание составлено максимально удобно, долго ждать пересадки не приходится.

Морской круиз в Абхазию

Круизы из Сочи в Сухум на лайнере "Князь Владимир" были запущены впервые летом 2023 года, причем длительность круизов в августе и сентябре была продлена согласно пожеланиям и отзывам туристов - стоянка в Сухуме увеличена до пяти дней. Последний морской круиз в этом сезоне назначен на 7 сентября. Расписание круизов на 2024 год пока не появилось.