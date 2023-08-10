Когда отправится туристический поезд из Сочи в Абхазию?

Опубликовано: 11:42, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии назвали дату первого рейса туристического поезда «Рица», который будет двигаться по маршруту Сочи-Сухум. Там заявили, что отправка первого поезда состоится 10 августа.

Главный инженер «Абхазский железных дорог» Леонид Куруа анонсировал первый рейс туристического поезда «Рица» из Сочи в Абхазию.

По его словам, поезд отправится в рейс 10 сентября и проследует по маршруту Сочи-Роза Хутор-Гагра-Сухум-Сочи-Аэропорт. Он будет останавливаться на один день в Гагре и Сухуме.

Куруа подчеркнул, что после договоренности поезд выполнит до конца текущего года три тестовых рейса. Сейчас в Гагре и Сухуме идут подготовительные работы по приему «Рицы».

Он добавил, что однодневная остановка в городах Абхазии позволит путешественникам насладиться природой и достопримечательностями республики.