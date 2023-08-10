В Росстате назвали подешевевшие направления для отдыха

Опубликовано: 8:12, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В июле для россиян подорожал отдых в ОАЭ, Абхазии, Турции и Беларуси. При этом отдых в Таиланде, Вьетнаме и на отечественных курортах Черного моря стал доступнее.

Рекордсменом по росту стоимости отдыха для российских туристов в июле стали Объединенные Арабские Эмираты.

"В июле среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в ОАЭ - на 10%, Белоруссию - на 5,9%"

– Росстат

Абхазия, Армения, Азербайджан и Грузия поднялись в цене в пределах 3%. Египет стал дороже на 2,7%, отдых в Турции - на 2,6%. Дороже стали и поездки в Казахстан и Узбекистан, они за июль прибавили 2,5%.

На некоторых экзотических направлениях цены на отдых снизились: почти на 2% подешевели туры в Таиланд, Вьетнам, Малайзию и Индонезию.

Отдых на море в России в середине лета стал немного доступнее, на 2,2% подешевели поездки в Крым и на краснодарские курорты Черного моря.