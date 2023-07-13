Как недорого отдохнуть в Абхазии: личный опыт туристов из Подмосковья

© Фото: Сергей и Анастасия

Абхазия - одно из самых популярных направлений для отдыха в 2023 году. Теплое море, удивительная природа и вкусная еда - жители Подмосковья Сергей и Анастасия поделились отзывом о своем недорогом, но запоминающемся отдыхе в Гагре.

Отдых в Абхазии может быть разным, но особенно республика подойдет тем, кто хочет отдохнуть: а) недорого, б) не тратя много времени на подготовку. Опытом такого путешествия поделились жители Подмосковья Анастасия и Сергей.

По словам молодых людей, они решили съездить в Абхазию на 4 дня в середине августа прошлого года. Поездка планировалась бюджетной и с минимальной тратой усилий на подготовительные мероприятия - именно такой она и получилась.

Дорога в Абхазию

Добраться из Москвы до Гагры путешественники решили так:

из Москвы в Сочи - самолетом, который прилетал поздно вечером,

пешком из аэропорта Сочи до КПП Псоу с заходом на ночной Имеретинский пляж,

от Псоу до Гагры на маршрутке рано утром.

Первая часть прошла гладко, а вот со второй возникли непредвиденные сложности - по дороге на пляж Сергей сильно натер ноги. Поэтому до границы с Абхазией пара добиралась уже на такси, воспользовавшись мобильным приложением.

Отметим, что в этом году с 1 июля от аэропорта Сочи до КПП Псоу ходит круглосуточный автобус №558.

Чтобы перейти границу с Абхазией, загранпаспорта не нужно - хватит внутреннего российского, ребенку понадобится свидетельство о рождении. У Сергея с Анастасией все пограничные процедуры заняли порядка 40 минут.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Найти маршрутку, которая идет до Гагры, также не составило труда - микроавтобусы с табличками стояли прямо на вокзальной площади. До курортного города водитель домчал туристов с ветерком. Сергей и Анастасия предупреждают: как правило, абхазские водители предпочитают экстремальный стиль вождения, чему способствуют не сильно загруженные дороги и отсутствие по большей части светофоров и камер.

Так что, если вас укачивает, то лучше позаботиться о средствах от укачивания заранее.

Абхазия - поиск жилья

Добравшись до Гагры, путешественники решили, что пора уже поискать жилье - они специально не занимались бронированием заранее. Но тут возникла проблема со связью. Дело в том, что российские мобильные операторы в Абхазии работают, но вот цены на услуги серьезно вырастают. Нужна местная сим-карта, причем купить ее лучше в салоне сотовой связи: симка со свободным тарифом у Анастасии и Сергея просто отказалась работать.

Кстати, еще один плюс отдыха в Абхазии: в качестве валюты здесь используется исключительно российский рубль, так что никаких обменников!

Абхазский апсар существует только в виде памятных монет и банкнот.

Через сервис бронирования путешественники тут же без проблем забронировали комнату в гостевом доме.

Сергей и Анастасия

Впрочем, они предупреждают, что лучше все же озаботиться вопросом подбора жилья заранее. Утомленные дорогой, молодые люди не стали тратить много времени на выбор и остановились на комнате без кондиционера, только с вентилятором - о чем позже пожалели.

Погода в Абхазии в августе

Дело в том, что в Абхазии в августе (и не только - вообще все лето) очень жарко. Средняя температура воздуха днем составляет:

в июне - +25,

в июле - +27,

в августе - +27 градусов.

Жара ощущается еще сильнее из-за высокой влажности - ведь рядом море.

Поэтому, если вы плохо переносите знойную погоду, стоит бронировать жилье с кондиционером - или приехать в Абхазию ранней осенью, когда там попрохладнее.

Впечатления от Гагры

Сама Гагра поразила Анастасию и Сергея яркой южной природой. Прямо на улицах растут оливы, гранаты, грецкие орехи и шелковица. По дворам же бродят коровы.

Сергей и Анастасия

В целом Гагра понравится, скорее, любителям именно природы - здания здесь в основном еще времен СССР, инфраструктура пока оставляет желать лучшего.

Впрочем, главное в курортном городе - это пляж и море, а они привели путешественников в восторг.

Сергей и Анастасия

Внимание: пляж в Гагре (как и большинство пляжей Абхазии) галечный, поэтому не забудьте специальные резиновые тапочки!

Черное море в Абхазии в августе самое теплое, вода прогревается до +26 градусов, так что можно буквально не вылезать из нее - что, особенно учитывая высокую температуру воздуха, может быть очень приятно.

Что касается прогулок по Гагре, то Сергею и Анастасии приглянулся местный рынок, где можно купить разнообразные сувениры.

Чтобы не возникло сложностей с багажом в самолете, пара предлагает удобный вариант - отправить "лишние" вещи отдельно, какой-либо курьерской службой.

Поесть в Гагре можно без проблем - все побережье усыпано кафе и ресторанами на любой вкус.

Сергей и Анастасия

На улицах города можно найти и продавцов экскурсий - и купить у них билет, например, на экскурсию на уникальное озеро Рица, что и сделали наши герои.

Аптечка путешественника

Как и в любое путешествие, в Абхазию стоит взять с собой лекарства первой необходимости: аптеки в республике есть, но там могут быть длинные очереди.

Так, обычный аспирин помог Сергею, когда ночью у него поднялась температура. Про средства от укачивания уже говорилось выше. Еще одна из самых распространенных проблем у туристов в Абхазии - кишечные заболевания.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что именно положить в аптечку, стоит решать исходя из особенностей своего здоровья.

Дорога из Гагры в Сочи

Чтобы добраться обратно из Гагры в Сочи, Сергей и Анастасия советуют заранее купить трансфер. Перевозчик забирает группу туристов из места отдыха и везет в Адлер - в аэропорт или на железнодорожный вокзал. В этом случае молодых людей с другими отдыхающими из Гагры довезли до Псоу на микроавтобусе, затем представительница перевозчика провела всю группу через КПП и распределила по другим микроавтобусам, на которых они отправились в аэропорт.

Несмотря на некоторые бытовые неудобства, Анастасия и Сергей остались в восторге от отдыха в Гагре: всего за 4 дня они получили массу новых впечатлений: искупались в море, повидали Гагры, отведали абхазской кухни и побывали на озере Рица. Путешественники однозначно рекомендуют всем отдых в Абхазии!

А другие интересные подробности о путешествии в Гагру можно узнать из уст, а точнее, на канале самих Сергея и Анастасии.