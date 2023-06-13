© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глубочайшие пещеры мира, таинственные погребения, города-призраки - в Абхазии, несмотря на небольшой размер республики, найдется множество загадочных и интересных мест.

Что посмотреть в Абхазии, когда самые популярные туристические места уже знакомы? Рекордные дольмены, пещеры, призрачные города - туристы в Абхазии могут окунуться в загадочное и мистическое прошлое.

Азантский дольмен

Азантский - самый большой дольмен Кавказа, его высота составляет три метра. Это мистическое место находится в Гулрыпшском районе, в лесу возле села Азанта.

Загадочная каменная постройка появилась примерно во II веке до н. э. Примерно в одно время по всему миру были выстроены дольмены, ученые все еще не уверены в том, почему сооружались дольмены и почему их прекратили возводить. Историки считают, что дольмены - это гробницы среднебронзовой эпохи.

Азанский дольмен - дальний родственник английского Стоунхенджа, самый древний памятник эпохи мегалита на территории Абхазии.

Дорога к Азанскому дольмену - пешая и непростая. Она пролегает через густой самшитовый лес, заросший мхом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неподалеку от дольмена есть еще одна достопримечательность - озеро Амткел, это красивое озеро является вторым по величине в Абхазии, уступая по размерам только знаменитой Рице.

Те, кто не хочет прорываться сквозь лес, чтобы посмотреть на дольмен, могут увидеть аналогичный артефакт в краеведческом музее в Сухуме.

Город-призрак Акармара

Акармара находится недалеко от границы с Грузией, это заброшенный шахтерский поселок в Ткуарчалском районе.

Город-призрак пустует многие десятилетия, за это время дома заросли тропической растительностью и частично разрушились. Посетить Акармару будет интересно тем, кого привлекают постапокалиптические истории, место очень атмосферное и подходит для создания эффектных снимков.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рядом с городом-призраком в Абхазии находятся три водопада, самый высокий из которых «Великан» - около 100 метров. Другие водопады в окрестностях называются «Святой» и «Ирина». Все они питаются водой с ледника на Кодорском хребте.

Пещеры Абхазии

В Абхазии множество пещер. Глубочайшая пещера в мире также находится на территории республики. Пещера Веревкина внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая глубокая в мире, ее установленная глубина - 2212 м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попасть в нее могут только специалисты и профессионалы. Однако для туристов в Абхазии открыто много других пещер, они не такие глубокие, но не менее красивые.

Большой поток туристов едет в Новоафонскую пещеру, это место действительно достойно посещения. Какие еще пещеры посмотреть в Абхазии?

Пещера Абрскила или Отапская пещера красивая и малоисследованная. Она находится в 70 км от Сухума, поэтому туристов в ней меньше, чем в популярной Новоафонской пещере. В сталактитовой пещере галерейного типа можно отдохнуть о летней жары и полюбоваться на причудливые специально подсвеченные сталактиты и сталагмиты. Туристы посещают четыре зала, осматривают созданные природой галереи. По дну пещеры течет речка, вода в которой ледяная - ее температура составляет 12-14 градусов. Протяженность туристического маршрута в пещере - свыше 800 м.

Легенда гласит, что именно в этой пещере был заточен Прометей.