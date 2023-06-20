Кодорское ущелье в Абхазии не тронут - решение парламента

Опубликовано: 16:56, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кодорское ущелье в Абхазии избежало угрозы, границы нацпарка останутся неизменными. Ранее правительство предложило значительно сократить площадь нацпарка ради добычи древесины.

Национальный парк "Кодорское ущелье" в Абхазии не будут урезать, комитет парламента республики по аграрной политике, природным ресурсам и экологии выступил против решения правительства.

Ранее кабмин Абхазии выдвинул идею на 16 тыс га уменьшить нацпарк, чтобы открыть доступ к кодорским лесам. Вырубка леса недопустима, заметил председатель комитета Тимур Бейя. По его мнению, все леса в Абхазии должны быть защищены от вырубки, для этого им нужно придать статус особо охраняемой природной территории.

Комитет постановил сохранить "Кодорское ущелье" в прежних границах.

Где находится Кодорское ущелье?

Кодорское ущелье находится в 30 км от Сухума, в Гулрыпшском районе на северо-востоке Абхазии. Живописное зеленая долина с быстрой рекой Кодор, протекающей в ущелье, является уникальным туристическим и природным объектом.