Почему стоит съездить на озеро Рица в Абхазии

Горный рельеф Абхазии с многочисленными ущельями и горными речками способствовал образованию горных озер, которых здесь порядка двухсот. Это и отличающееся особым цветом воды Голубое озеро, и расположенное недалеко от курорта Пицунда озеро Инкит, и самое высокогорное озеро Абхазии Мзы.

На границе России и Абхазии, напротив Главного Кавказского Хребта, там, где его высота достигает 2500 м над уровнем моря, раскинулась Долина семи озер, которую называют Семиозерье. Но истинной жемчужиной абхазской природы по праву считается озеро Рица, находящееся на высоте 950 м над уровнем моря.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Озеро Рица

Рицу часто называют природным чудом Кавказа. Расположенное на высоте 950 метров, озеро кружено крутыми склонами живописных гор, покрытых буковыми и пихтовыми лесами, самшитовыми рощами, отражающимися на зеркальной глади водоема.

Кто не видел Рицы, тот не видел Абазии!

- говорят местные жители.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Озеро занимает площадь 1,5 кв. км. Его глубина достигает 116 метров, что делает Рицу одним из самых глубоководных озер Кавказа. Удивительной прозрачности вода позволяет разглядеть форель на довольно большой глубине. Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года, а также количества водорослей и фитопланктона, содержащихся в воде рек, впадающих в нее. Температура воды в озере независимо от сезона не превышает 17 градусов. Купание в озере запрещено, но зато можно прокатиться по его зеркальной поверхности на катамаране.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особый колорит озеру придает ущелье, сформированное тремя горными скалами, на дне которого как голубая чаша лежит сам водоем. У каждой из этих скал есть свое название

Агепста (3263 м),

Ацетук (2542 м),

Пшегишка (2222 м).

По одной из многочисленных легенд, сложившихся в народе, три горные вершины олицетворяют трех братьев, охраняющих покой своей погребенной на дне озера сестры.

Когда и почему озеро стало популярным?

Своей популярностью эта заповедная зона обязана ученому-ботанику, энтузиасту Западного Кавказа Николаю Альбову, который впервые в 1895 году исследовал окрестности Рицы. Его публикации положили начало популяризации этих мест. Первые туристические группы появились здесь без малого 100 лет назад. Тогда же здесь стали создавать инфраструктуру отдыха, были организованы смотровые площадки, прокат лодок и т.д. Альбов открыл и описал редкой красоты цветок Campanula mirabilis или Колокольчик удивительный. Скалы в окрестностях озера Рица - единственное место в мире, где он произрастает.

Что вокруг озера?

Озеро расположено в заповедной зоне Рицинского национального парка. Местность вокруг водоема богата природными достопримечательностями. Это горные водопады и реки, пещеры, редкие растения. Здесь можно посмотреть

сказочный Юпшарский каньон,

Гегский водопад, бьющий из середины отвесной скалы,

легендарные водопады Мужские и Девичьи слезы.

Гости часто останавливаются здесь, иногда на несколько дней, чтобы насладиться редкой красотой здешней природы.

Как добраться о озера?

Добираться до этих волшебных мест можно на автомобиле или на автобусах из Сочи (120 км), Адлера (90 км), а также любого города Абхазии. Дорога к озеру, как это часто бывает на горных маршрутах, не менее прекрасна, чем сам объект. Ее обрамляют густые заросли гималайского кедра.

Вьется она вдоль ущелья, на дне которого несет свои быстрые воды река Бзыбь. Вдоль дороги вы повстречаетесь с большим количеством водопадов и подвесных мостов. В целом, природа этих мест настолько прекрасна, что побывав здесь единожды, вам обязательно захочется вернуться.