Вестник Кавказа

Туроператорам посоветовали приостановить туры в Абхазию

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэкономразвития РФ порекомендовали туроператорам приостановить продажу и реализацию туров в Абхазию из-за обострения ситуации в стране. Ранее с подобным заявлением выступили в российском МИД.

Туроператоры в России получили рекомендации от Минэкономразвития РФ приостановить реализацию туров в Абхазию, передали в ведомстве.

В нем также попросили туроператоров не накладывать штрафы из-за отмены поездки в республику и изменений условий предоставления услуг.

Ранее МИД РФ рекомендовал российским гражданам избегать поездок в Абхазию, а тем, кто уже отдыхает в республике, вернуться домой.

Что происходит в Абхазии?

В столице Абхазии, Сухуме, начались беспорядки по инициативе оппозиции. Ее представители требуют отставки нынешнего президента республики Аслана Бжании.

Сейчас абхазские власти сели за стол переговоров с протестующими.

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