Туроператорам посоветовали приостановить туры в Абхазию

В Минэкономразвития РФ порекомендовали туроператорам приостановить продажу и реализацию туров в Абхазию из-за обострения ситуации в стране. Ранее с подобным заявлением выступили в российском МИД.
Туроператоры в России получили рекомендации от Минэкономразвития РФ приостановить реализацию туров в Абхазию, передали в ведомстве.
В нем также попросили туроператоров не накладывать штрафы из-за отмены поездки в республику и изменений условий предоставления услуг.
Ранее МИД РФ рекомендовал российским гражданам избегать поездок в Абхазию, а тем, кто уже отдыхает в республике, вернуться домой.
Что происходит в Абхазии?
В столице Абхазии, Сухуме, начались беспорядки по инициативе оппозиции. Ее представители требуют отставки нынешнего президента республики Аслана Бжании.
Сейчас абхазские власти сели за стол переговоров с протестующими.