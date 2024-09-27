Протесты в Абхазии не отпугнули российских туристов

Туристы из России не собираются отказываться от отдыха в Абхазии, несмотря на протесты в Сухуме, рассказали в АТОР. В ассоциации заверили, что при необходимости россиян можно будет вернуться на территорию РФ за несколько часов.

Отношение россиян к отдыху в Абхазии не изменилось из-за протестов, которые происходят в Сухуме в последние дни, рассказали в АТОР.

Подавляющее большинство туристов, а именно около 95%, отметил прежде всего вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, отдыхают не в столице Абхазии, а в других, более "туристических" местах.

"Это Гагра и Пицунда, где все спокойно"

– Ромашкин

Он также подчеркнул, что в случае необходимости туроператоры вернут россиян на территорию РФ за несколько часов.

В "Интуристе" подтвердили, что в зимнее время гости республики в массе своей выбирают именно Гагру и Пицунду, а от них до Сухума достаточно далеко – порядка 100 км.

В целом, по данным туроператоров, туристы не совершают никаких действий в связи с протестами. Прерывать отдых раньше времени никто не стремится, бронирование, в том числе на следующее лето, продолжается, уже сделанные брони никто не аннулирует.