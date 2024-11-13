Россия и Азербайджан обеспечивают продбезопасность на Кавказе

Глава Минсельхоза Азербайджана отметил сотрудничество Москвы и Баку в обеспечении продбезопасности. Он заявил о важности участвовать данном сотрудничестве.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов выступил на панельной дискуссии на тему "Вклад России в глобальную продовольственную безопасность в контексте климатической повестки и устойчивого развития".

Он заявил, что российско-азербайджанское сотрудничество играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности на Кавказе и для обеих стран.

Мамедов напомнил, что общий товарооборот между Москвой и Баку составляет $1,6 млрд, Азербайджан закупает пшеницу и скот, а Россия – фрукты и овощи.

Глава ведомства также отметил важность участия в международном сотрудничестве в продовольственной безопасности и развития взаимовыгодного партнерства.

Кроме того, он рассказал о необходимости укреплять сотрудничество с различными организациями и налаживать межгосударственные диалоговые механизма.