Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан обеспечивают продбезопасность на Кавказе

Россия и Азербайджан обеспечивают продбезопасность на Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минсельхоза Азербайджана отметил сотрудничество Москвы и Баку в обеспечении продбезопасности. Он заявил о важности участвовать данном сотрудничестве.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов выступил на панельной дискуссии на тему "Вклад России в глобальную продовольственную безопасность в контексте климатической повестки и устойчивого развития".

Он заявил, что российско-азербайджанское сотрудничество играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности на Кавказе и для обеих стран.

Мамедов напомнил, что общий товарооборот между Москвой и Баку составляет $1,6 млрд, Азербайджан закупает пшеницу и скот, а Россия – фрукты и овощи.

Глава ведомства также отметил важность участия в международном сотрудничестве в продовольственной безопасности и развития взаимовыгодного партнерства.

Кроме того, он рассказал о необходимости укреплять сотрудничество с различными организациями и налаживать межгосударственные диалоговые механизма.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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